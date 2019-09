NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Pence belassen. Analyst Raul Sinha ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu britischen und irischen Banken höhere Kosten für Restschuldversicherungen und angepasste Annahmen für das Zinsumfeld in seine Schätzung einfließen. Für britische Institute wie Lloyds kürzte er die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 bis 2021 aber nur um maximal 1 Prozent./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 13:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 13:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.