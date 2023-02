Linde 285.07 CHF -3.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Linde nach Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Das in US-Währung bemessene Kursziel hob Analyst John Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 360 auf 370 Dollar an. Der Industriegasekonzern habe solide Kennziffern vorgelegt. Der Ausblick auf 2023 liege über seinen Prognosen./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 12:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



