FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Linde-Aktie nach Zahlen von 208 auf 211 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Zwar habe der Umsatz im vierten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, doch das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) habe seine eigene und die Management-Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen daher leicht an. 2020 dürfte der Industriegasehersteller und Anlagenbauer zudem erneut die eigene EPS-Prognose übertreffen. Die Aktie sei allerdings bereits fair bewertet./hosmel/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 15:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 15:28 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.