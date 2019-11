HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Linde nach Zahlen und neuerlicher Anhebung des Ergebnisausblicks von 160 auf 171 Euro erhöht und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen seit Jahresanfang an die Aktionäre ausgeschütteten Mittel nähmen sich in absoluten Beträgen ausgedrückt eindrucksvoll aus, was sich mit Blick auf die hohe Marktkapitalisierung und das hohe Kursniveau der Aktie jedoch relativiere, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 16:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 16:12 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.