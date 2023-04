NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum ersten Quartal von 399 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie des Herstellers von Industriegasen liege sowohl über seiner Annahme als auch über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr sei optimistischer geworden. Die Nachfragetrends blieben weitgehend positiv./bek/mne/;