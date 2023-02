NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 399 US-Dollar belassen. Analyst Laurence Alexander zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass die Aktie von den Wachstumsperspektiven des Gasekonzerns profitieren wird. Mit der Wasserstoff-Produktion, dem Energiewandel, dem Halbleiterzyklus und der Produktionsrückverlagerung aus dem Ausland seien förderliche Megatrends in der Branche bekannt./tih/gl;