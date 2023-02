NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 360 auf 399 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zunehmende Auftragsbestand dürfte das langfristige Wachstum des Industriegasekonzerns stützen./edh/tih;