NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Gasekonzerns Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Die CO2-neutrale Herstellung von Stahl und Glas, die Produktion von Gas für elektronische Anwendungen und Gasen für weltraumbezogene Anwendungen sowie andere industrielle Verwendungsmöglichkeiten könnten das Umsatzwachstum bis 2050 um 3,9 bis 6,3 Prozentpunkte steigern, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. /gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 00:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2022 / 00:17 / ET





