ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde vor Quartalszahlen von 335 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Hersteller von industriell genutzten Gasen dürfte sich die große Nachfrage fortgesetzt haben, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine wichtige Frage sei aus Sicht von Investoren, ob das Unternehmen steigende Preise an die Kunden weiterreichen kann. Zudem richteten sich die Blicke auf Russland, wo Linde einige große Verträge im Segment Flüssiggas habe./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 16:50 / GMT



