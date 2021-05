NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum ersten Quartal von 320 auf 352 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der weltweit größte Industriegase-Konzern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Die solide Geschäftsdynamik deute drauf hin, dass das Unternehmen die Aussichten für das zweite Halbjahr zu vorsichtig einschätze./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 17:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2021 / 17:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.