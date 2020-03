LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Linde von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 199 US-Dollar erhöht. Analyst Sriharsha Pappu rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie in der aktuellen Situation mit einem Bewertungsaufschlag für Chemiewerte mit Defensivqualitäten und gut berechenbaren Barmittelzuflüssen. Dies spreche unter anderem für Linde./ag/edh



