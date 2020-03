HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 230 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die defensiven Eigenschaften des Industriegaseherstellers verdienten keine derartige Abwertung wie zuletzt, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.