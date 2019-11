FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gaskonzern habe einmal mehr positiv überrascht und das Gewinnziel erneut nach oben geschraubt, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ferner laufe die Integration des US-Branchenkollegen Praxair gut. Nach Auffassung von Jones könnte Linde dabei das Ziel der angepeilten Synergien von 900 Millionen US-Dollar übertreffen./la/tih



