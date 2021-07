MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Analyst Markus Mayer erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Jahresviertel des Gaseherstellers. Das Ergebnis je Aktie dürfte leicht über der Konsensschätzung herauskommen und in der zweiten Jahreshälfte sollte das Aufwärtspotenzial sogar noch größer sein. Die Jahresziele könnten womöglich erneut angehoben werden./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 17:21 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.