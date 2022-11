NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer habe angesichts der anhaltenden operativen Herausforderungen schwächer als erwartet abgeschnitten und den Jahresausblick gesenkt, der nun klar unter den Konsensschätzungen liege, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Eckdaten. Die Schätzungen dürften nun sichtbar sinken./gl/ag;