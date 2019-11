FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Leoni nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kabel- und Bordnetzspezialist habe nur beim Umsatz die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohen Schwankungen der Aktie in den letzten Wochen führte Punzet auf das hohe Maß an Unsicherheit ? sowohl extern als intern mit Blick auf die laufende Restrukturierung ? zurück. Der Experte geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 15:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 15:41 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.