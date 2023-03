NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 87 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green passte die Bewertungen für Vonovia und LEG Immobilien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an das aktuell schwierigere Branchenumfeld an./mis/ag;