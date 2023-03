NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LEG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Bei den kontinentaleuropäischen Immobiliengesellschaften seien überwiegend die Renditen zu niedrig oder die Mieteinnahmen in Gefahr oder gleich beides, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Oftmals seien die Portfolios mit zu viel Schulden finanziert. LEG Immobilien behalte die erzielten Ergebnisse komplett im Unternehmen, das verringere das Risiko von Notlagen./bek/tih;