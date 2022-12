NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 92 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem höhere Kapitalkosten in sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern ein. Die Aktie habe Wertsteigerungspotenzial, es dürfte aber einige Zeit brauchen, bis sich dieses entfalten könne. Dafür erforderlich seien eine Wiederbelebung des Immobilienmarktes oder Stabilität an den Kreditmärkten./tih/ajx;