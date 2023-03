FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen und der Aussetzung der Dividende für 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Letzteres sei am Markt im Vorfeld bereits erörtert worden, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei er überrascht von den hohen Kursverlusten der Aktie. Das könne in Teilen damit zusammenhängen, dass sich der LEG-Kurs zuletzt deutlich besser entwickelt habe als der des engen Wettbewerbers Vonovia./bek/mis;