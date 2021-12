HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für LEG angesichts der Übernahme von Wohnungen und Geschäftsteilen der Adler Group auf "Halten" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Immobilienkonzern setze seine Wachstumsstrategie außerhalb des Heimatmarktes Nordrhein-Westfalen erfolgreich fort, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er etabliere sich weiter als einer der großen Marktteilnehmer im Wohnsegment in Deutschland. Die Transaktion sorge sowohl für eine Verbesserung des Nettovermögenswertes als auch des operativen Ergebnisses (FFO)./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 13:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 13:35 / MEZ





