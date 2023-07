LEG Immobilien 46.60 CHF -0.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Bei dem Immobilienunternehmen wandere der Fokus zur Dividende, nachdem die Zielsetzung für den bereinigten operativen Gewinn (AFFO) 2023 überraschend angehoben worden sei, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer überraschenden Aussetzung im vergangenen Jahr stiegen wieder die Chancen auf eine Gewinnbeteiligung der Anleger./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 05:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



