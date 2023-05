HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73,90 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv sei der Verkauf eines kleineren Immobilienpakets zum Buchwert. Dieses Paket sei aber klein und damit nicht wenig aussagekräftig, was das Gesamtportfolio betrifft./mf/tih;