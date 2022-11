LEG Immobilien 81.99 CHF -36.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe sehr solide Neunmonatszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe aber auch Antworten gegeben auf die Frage, wie groß im derzeitigen Marktumfeld die Herausforderungen sind. Das Unternehmen werde defensiver, was Immobiliengeschäfte, die Dividende und Investitionen in Bestandsimmobilien betrifft. Die Bewertung der Aktien sei anspruchslos. Eine Erholungsrally sei denkbar, sobald die Zinssituation überschaubarer wird./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 13:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.