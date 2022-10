MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie von LEG Immobilien auf ihre "Top Stock Ideas List" gesetzt. Anders als noch im Juli erwartet stünden die Zeichen nun auf eine Erholung der Aktienmärkte im saisonal starken Schlussquartal, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl die Wirtschafts- als auch die Anlegerstimmung seien bereits extrem negativ, während der weithin erwartete Rückgang bei den Gewinnschätzungen eventuell nicht so schlimm ausfalle wie befürchtet. Die anhaltenden Belastungen sprächen weiterhin für größere, wachstumsstarke Qualitätstitel. LEG beließ Analyst Andre Remke auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro. Die weitere Entwicklung der Zinsen und Immobilienpreise sei zwar schwer vorherzusagen - letztere dürften aber nicht um über ein Drittel fallen, wie es die aktuelle Bewertung impliziere./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 16:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.