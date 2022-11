NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe recht gut abgeschnitten, der am oberen Ende der Spanne gesenkte Ausblick für den operativen Gewinn liege nun aber einen Tick unter der Markterwartung, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/gl;