NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen und vor der anstehenden Investorenkonferenz von 60 auf 65 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Das Kursziel beziehe sich nun auf den Zeitraum bis Dezember 2020, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er wies zudem darauf hin, dass das Geschäft des Spezialchemiekonzerns im bisherigen Jahresverlauf eine gute Widerstandsfähigkeit bewiesen habe. Nun dürften Aussagen zur operativen Profitabilität im bis 2021 laufenden Zyklus im Fokus stehen oder auch die Entwicklung des freien Barmittelflusses./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 14:01 / GMT



