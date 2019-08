ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel reflektiere den jüngst angekündigten Verkauf von Anteilen am Chemiepark-Betreiber Currenta und die Trennung vom Geschäft mit Chromchemikalien, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht aber leide der Spezialchemiekonzern weiter unter Gegenwind. Rafaisz verwies auf das schwache gesamtwirtschaftliche Umfeld./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



