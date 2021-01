NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 50 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der Lockdown-Maßnahmen dürfte die wirtschaftliche Erholung in Europa holperig verlaufen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Jahresverlauf sollte sich die konjunkturelle Stabilisierung jedoch verfestigen, weshalb das Kursziel angehoben worden sei./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 21:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.