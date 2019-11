NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 54 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die Bewertungen im Chemiesektor stiegen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig komme der Hersteller von Spezialchemikalien beim Umbau voran. Der Aktienkurs hänge stärker an Änderungen im Fertigungsportfolio, die Trends im Kerngeschäft dürften sich dagegen frühestens im ersten Halbjahr 2020 verbessern./bek/edh



