HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen und Aussagen zum Jahresausblick von 45 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auch im dritten Quartal habe der Spezialchemiekonzern die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich aber habe die Sicht in die Zukunft zugenommen, so dass das Management den Ergebnisausblick für 2020 präzisiert habe. Zum dritten Quartal schrieb er, dass das Segment Consumer Protection sich erneut als starke Säule des Konzerns erwiesen habe./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 14:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / 14:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.