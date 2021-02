LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess angesichts des Verkaufs der Lonza-Chemiesparte an die Finanzinvestoren Bain und Cinven mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Equal Weight" belassen. Lanxess sei auch unter den Bietern gewesen und gehe damit bei einem vielversprechenden Deal leer aus, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da der gezahlte Preis deutlich höher sei als zunächst vermutet, spricht er aber von einem disziplinierten Vorgehen des Managements. Es werde nun aber schwer, andere passende Ziele zu finden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.