LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach Pressespekulationen über ein Interesse am Lonza-Chemiegeschäft auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Lonza-Sparte passe gut in das Portfolio des deutschen Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem solchen Kauf würde Lanxess sein neues Segment Consumer Protection nach vorn bringen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:54 / GMT



