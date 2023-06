HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 58 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Chemieunternehmens habe die Bewertung auf ein zuletzt in der schwierigen Lage 2010 erreichtes Niveau gedrückt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine etwas übertrieben. Er senkte zwar seine Schätzungen, sieht in der Aktie aber auch mit dem neuen Kursziel weiter einen Kauf./mf/tih;