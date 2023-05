FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen des Chemiekonzerns deuteten auf etwas niedrigere Schätzungen hin, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besser als erwartet sei derweil der Free Cashflow ausgefallen./bek/gl;