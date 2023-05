HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das erste Quartal des Chemieunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Ausblick nach unten gesetzt worden, was sich negativ auf die Aktie auswirken sollte./mf/tih;