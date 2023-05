NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns liege fünf Prozent unter seiner Schätzung, aber im Rahmen des Marktkonsenses, schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Den Umsatz sieht er indes unter den Erwartungen./gl/ag;