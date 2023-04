NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess nach der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungskunststoffe mit dem Finanzinvestor Advent auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 41 Euro. Analyst Chris Counihan sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von "positiven Neuigkeiten" für den Spezialchemiekonzern. Immerhin habe es vorher angesichts des hohen Verschuldungsgrads des Gemeinschaftsunternehmens und der schwierigen Ergebnisentwicklung sowohl bei Lanxess als auch bei der niederländischen DSM einige Unsicherheiten gegeben./ck/he;