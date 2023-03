HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 55 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller wolle 2023 das Betriebskapital weiter verbessern und das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten auf dem Vorjahresniveau halten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte allerdings schwierig werden, nicht zuletzt wegen eines schwachen Starts in das neue Jahr./bek/gl;