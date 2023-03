FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das vierte Quartal sei ganz ok gewesen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Chemiekonzerns spreche für leicht steigende Markterwartungen./ag/edh;