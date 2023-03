NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess nach Jahreszahlen des Chemiekonzrns von 43 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzen sinkender Gaspreise wegen des milden europäischen Winters werde durch geringere Volumina und Nachfrage fast komplett zunichtegemacht, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend für die Aktie blieben weitere Fortschritte beim Schuldenabbau des Unternehmens./gl/jha/;