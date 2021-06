FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess vor den im August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um 20 Prozent zugelegt haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Nachfragetrends im zweiten Quartal stark geblieben./ajx/gl



