HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe sich zur vorzeitigen Wandlung seiner gesamten Kredite an den Joint-Venture-Partner Standard Lithium in Aktien an diesem Unternehmen entschieden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne als klares Signal gewertet werden, dass Lanxess mit dem Gemeinschaftsunternehmen soweit zufrieden sei und das gemeinsame Lithium-Projekt wahrscheinlich durchziehen werde./ck



