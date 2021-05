MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen und einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Letztere habe ihn in seiner positiven Haltung zur Aktie bestätigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Segment Engineering Materials dürften die Margen hoch bleiben und das Segment Spezielle Zusatzstoffe dürfte sich gut erholen./bek/edh



