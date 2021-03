ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Stott bezog in einer am Montag vorliegenden Studie den Zukauf des US-Unternehmens Kalama Emerald in sein Modell für den Spezialchemiekonzern ein. Die Portfolio-Strategie könne einen Beitrag dazu leisten, dass die Aktie ihren Abschlag im Vergleich zu anderen Branchenwerten aufholt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 18:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.