HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns seien zwar seit November auch dank des Zukaufs von Emerald um rund 40 Prozent gestiegen, doch gebe es noch Luft nach oben, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf den Preisanstieg bei wichtigen Produkten des Konzerns und auf finanziellen Spielraum von rund einer Milliarde Euro für weitere Übernahmen. Etwas Rückenwind dürfte auch das Lithiumgeschäft in den nächsten Jahren bringen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.