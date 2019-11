NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Lanxess nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Dank der fortlaufenden Überprüfung des eigenen Portfolios bessere sich dessen Qualität, schrieb Analyst Matthew Yates in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Herstellers von Spezialchemikalien stelle verstärkt auf höhere Margen und weniger stark schwankende Ergebnisse ab./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 13:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.