MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess angesichts der angestrebten Übernahme von Emerald Kalama Chemical auf "Add" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Markus Mayer findet den Deal gut, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Inklusive erhoffter Synergien sei die Bewertung des US-Unternehmens gemessen am operativen Ergebnis vernünftig. Die angepeilten Synergien hätten in den kommenden Jahren noch Luft nach oben wegen vergleichbarer Wertschöpfungsketten./tih/ajx



