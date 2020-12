ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Franken belassen. Analyst Lars Kjellberg hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Baustoffkonzerns für 2021 und 2022 wegen verbesserter Volumina und Sparmaßnahmen an. Für 2020 senkte er seine Prognose jedoch angesichts von Abschreibungen leicht./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





