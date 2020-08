ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LafargeHolcim von 57 auf 61 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg begründete höhere Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren 2020 bis 2022 mit niedrigeren Zinsaufwendungen, Steuervorteilen und angepassten regionalen Erwartungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.